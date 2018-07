Notícia JE: Elsa Judas alvo de processo disciplinar por “falsificação” de convocatória de AG

Elsa Judas, antiga presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral (MAG) e apoiante de Bruno de Carvalho, vai ser alvo de um processo disciplinar da Comissão de Fiscalização do Sporting, “por falsificação da data da convocatória” da assembleia geral (AG) comum ordinária, marcada para 17 de junho de 2018 e que não se chegou a realizar, por decisão do tribunal. O Jornal Económico sabe que Elsa Judas já terá sido notificada nesta terça-feira, 10 de julho, sobre este processo que dá conta que a advogada assinou a convocatória a 31 de maio quando só tinha sido nomeada no dia seguinte, 1 de junho, e ainda se encontrava suspensa de sócia pelo não pagamento de quotas.

O Jornal Económico sabe que a “falsificação das data da convocatória da AG” é um dos aspectos que consta na nota de culpa que seguiu hoje para Elsa Judas e os outros dois membros da Comissão Transitória da MAG (Trindade Barros e Yassin Nadir Nobre) como a usurpação de funções da MAG, presidida por Jaime Marta Soares, sustentando o processo disciplinar que não podem alegar desconhecimento dos estatutos do clube, nomeadamente que não podiam exercer funções, sem o pagamento de quotas regularizado, mesmo que fosse regular o órgão para o qual foram eleitos. Face a esta nota de culpa, foi determinada a suspensão de sócios destes três membros da Comissão Transitória da MAG.

Neste processo disciplinar é sustentado que Elsa Judas “martelou” as datas da convocatória da AG de 17 de junho – para aprovação do Orçamento da época 2018/19, análise da situação do clube e esclarecimento aos sócios-, tendo também decidido marcar uma AG eleitoral para a MAG e para o CFD para o dia 21 de julho. Ambas as reuniões magnas dos sócios do Sporting acabaram por ficar sem efeito, após o tribunal judicial da comarca de Lisboa ter validado a providência cautelar de Marta Soares e proibido as AG do Sporting, ao determinar a sua “suspensão imediata”.