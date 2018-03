Nota de 500 escudos com efígie de Mouzinho da Silveira pode ser trocada até 30 de abril

A nota de 500 escudos chapa 12, com efígie de Mouzinho da Silveira, prescreve no dia 1 de maio de 2018. Há ainda seis notas de escudo que pode trocar por euros no Banco de Portugal.

A nota de 500 escudos chapa 12 com efígie de Mouzinho da Silveira, prescreve no dia 1 de maio de 2018, e pode ser trocada por euros até 30 de abril, anunciou o Banco de Portugal. Há seis notas de escudos que ainda podem ser trocadas por euros, diz o banco central. Para além desta de 500 escudos; há outra de 500 escudos com efígie de João de Barros (chapa 13) que prescreve a 1 de março de 2022 e uma de mil escudos com efígie de Pedro Álvares Cabral (chapa 13) que prescreve também a 1 de março de 2022. Há ainda a nota de 2.000 escudos com efígie de Bartolomeu Dias (chapa 2), que tem data de prescrição também a 1 de março de 2022. A de 5.000 escudos com efígie de Vasco da Gama (chapa 3) que prescreve a 1 de março de 2022 e a de 10.000 escudos com efígie: Infante D. Henrique (chapa 2) que tem data de prescrição de 1 de março de 2022. Continuar a ler As notas de escudos podem ser trocadas por euros nas tesourarias do Banco de Portugal durante o prazo de 20 anos após a retirada da circulação da chapa a que pertencem. As moedas metálicas de escudos já não podem ser trocadas por euros. Consulte aqui a localização, o horário de funcionamento e os contactos das tesourarias do Banco de Portugal.