NOS leva Red Carpet às Amoreiras

A 90ª edição dos Óscares decorre a 4 de março em Los Angeles, e a NOS para marcar este momento alto do ano cinematográfico, realiza hoje o evento ÓSCARES® RED CARPET, no Amoreiras Shopping Center.

O evento irá juntar centenas de figuras públicas e amantes do cinema, com apresentação de Cláudia Vieira e Ricardo Carriço. “Serão perto de 1000 convidados que vão ter a oportunidade de entrar numa dimensão hollywoodesca, repleta de surpresas e ativações que celebram 90 anos de ÓSCARES® e que levarão os convidados a revisitar os clássicos mais nomeados de sempre. Será ainda possível assistir aos filmes nomeados para os ÓSCARES® 2018 nas salas de Cinema NOS, no Amoreiras Shopping Center, nomeadamente: Eu, Tonya, Jogo da Alta Roda; Linha Fantasma, The Post, A Forma da Água e A Hora Mais Negra e, ainda acompanhar, em direto, a partir das 01h00, a cerimónia a decorrer em Los Angeles.

Das presenças já confirmadas destaque para: Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula, Oceana Basílio, Liliana Campos, Isabel Figueiras, André Costa, Maria João Luís, Nuno Janeiro, Isaac Alfaiate, Isilda Peixe, Cláudia Jacques, Miguel Júdice, Leonel Vieira e António Pedro Cerdeira.