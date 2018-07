NOS e Semapa com subidas de 2% puxam pelo PSI 20. Altice brilha na bolsa de Paris

As ações da NOS (+2,31% para 4,868 euros) e as da Semapa (+2,22% para 23,05 euros) foram as estrelas de sessão de bolsa desta sexta-feira, mas não foram as únicas a subirem em Lisboa. A Jerónimo Martins ganhou 1,91% para 12,57 euros. A Sonae subiu 1,59% para 1,023 euros e a Mota-Engil subiu 1% para 3,035 euros.

Nas quedas a liderança coube ao BCP (-0,92% para 0,2576 euros); as EDPs também fecharam em queda (-0,76% a EDP Renováveis e -0,72% a EDP). Pharol, CTT e Sonae Capital completam o leque de ações em queda.

O PSI 20 acabou por fechar em alta (+0,55% para 5.599,76 pontos) acima de algumas das principais praças europeias.