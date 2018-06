Nos diz que fim da compra da Media Capital era único desfecho possível, pelo impacto negativo do negócio

A Nos considera que o fim do negócio de compra da Media Capital, que detém a estaçãod e televisão TVI, pela Altice era o “único possível”, devido ao “impacto negativo” que teria, afirmou ao Jornal Económico fonte oficial da operadora de telecomunicações.

A Prisa oficializou esta segunda-feira a rescisão do contrato de compra assinado entre a empresa espanhola e a Meo, detida pela Altice, relativo à venda da totalidade da participação que detém no grupo Media Capital. O fim do acordo surge após não ter sido cumprido o prazo para conclusão da compra, quase um ano após o anúncio do compromisso de compra e venda.

A Nos congratula-se com a decisão e diz que “este era um cenário antecipado e o único possível”.

Fonte oficial da operadora de telecomunicações refere satisfeita por “ver chegar ao fim um negócio que, pelo impacto negativo e risco sérios para o pluralismo, a diversidade de opinião e concorrência, iria ser muito prejudicial para os interesses dos cidadãos e do país”.

Em comunicado, também divulgado esta segunda-feira, a Altice considera que, com este desfecho, perde-se uma oportunidade para “criação de valor”, “resistindo-se, injustificadamente, e em prejuízo da atratividade da oferta no mercado nacional, à tendência global para a consolidação entre telecomunicações, media, conteúdos e publicidade digital”.

Negócio com mais de um ano

A Altice anunciou a 14 de julho um acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, numa operação avaliada em 440 milhões de euros. Depois de acertos, o grupo espanhol receberia 321 milhões de euros.

A operação foi contestada pelos concorrentes da operadora de telecomunicações, mas também pelos concorrentes da Media Capital. Em fevereiro, a Autoridade da Concorrência (AdC) informou ter “sérias dúvidas” sobre a operação, nomeadamente, quanto à possibilidade de este “criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional, ou numa parte substancial”, e decidiu iniciar uma investigação aprofundada sobre a operação.

A Altice apresentou remédios para que o negócio se concretizasse. Esta segunda-feira, em comunicado, a operadora aponta que se trava de um “conjunto muito abrangente de compromissos, com uma vigência alargada, a ser monitorizados por um mandatário independente e sujeitos a um mecanismo acelerado de resolução de litígios, com destaque para a separação das várias áreas de negócio, a implementação de uma oferta a plataformas concorrentes, atuais ou potenciais, do canal generalista TVI a um preço bitolado pelos custos históricos, e a renúncia a conteúdos exclusivos, com atribuição de condições preferenciais aos concorrentes”. Assim não considerou a equipa de Margarida Matos Rosa, que rejeitou os remédios propostos, considerando que “não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado”, como noticiouo Jornal Económico. Na análise feita aos oito compromissos apresentados pela Altice, a 30 de abril, a AdC concluiu que estes “apresentam insuficiências de especificação, riscos de monitorização e de eventual incumprimento, acarretando ainda riscos de distorções no mercado”.

Em resposta, o grupo liderado por Patrick Drahi afirmou discordar da decisão e mostrou-se indisponível para apresentar novos compromissos, o que encerraria o processo, mesmo que só acontecesse formalmente com a decisão final a AdC. Internamente, a operação está já dada como encerrada, como noticiou o Jornal Económico. o que veio a acontecer esta segunda-feira, com a Meo a comunicar que a aquisição já não terá lugar, “com a consequente extinção do processo de controlo de concentrações relativo àquela aquisição”.

No comunciado à CMVM, a Altice clarifica que, das reuniões com o regulador tinha resultado a “exigência de não aquisição ou desinvestimento de ativos essenciais para a transação, desde logo os canais de televisão da Media Capital”.