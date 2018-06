Nós, Cidadãos vai propor criação de Festival de Fado no Funchal

O Nós, Cidadãos vai propor a criação de um Festival de Fado no Funchal na próxima reunião da Assembleia Municipal como forma de divulgar a identidade do país no mundo.

A proposta do Nós, Cidadãos de criação deste Festival de Fado tem como objectivo “assinalar, impulsionar e patrocinar” um traço da identidade e cultura de Portugal no mundo através deste estilo de música.

É defendido pelo partido que o fado actualmente “é alvo de forte aposta promocional” e um símbolo de identidade do país no mundo inteiro acrescentando os diversos cantores portugueses consagrados neste estilo de música.