Nós, Cidadãos! pede esclarecimentos ao Governo Regional sobre Novo Hospital

O custo de funcionamento anual do Novo Hospital da Madeira, as medidas que vão ser tomadas para resolver as carências de recursos humanos, e as necessidades de manutenção dos equipamentos, são algumas das dúvidas que o Nós, Cidadãos! quer ver esclarecidas pelo Governo Regional relativamente à nova estrutura hospitalar prevista para a Região Autónoma.

Para o partido é “essencial pensar o projeto” do novo Hospital tanto a nível “do seu funcionamento” e também dos “desafios associados à construção”. O Nós, Cidadãos! acredita que o novo hospital vai “exigir mais” em termos dos recursos necessários ao seu funcionamento face ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Neste cenário o partido quer saber qual será “a diferença de custos” face aos atuais e como prevê o Governo Regional obter “o remanescente para fazer face a essa despesa”.