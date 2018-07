Nós, Cidadãos acusa Jorge Carvalho de não ser capaz de implementar cultura organizacional proactiva na Educação

O Nós, Cidadãos considerou esta segunda-feira que o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, tem sido incapaz de implementar na secretaria que dirige uma cultura organizacional “proactiva e mais motivadora” que permita “potenciar a inovação e a diferenciação” na educação.

As críticas do Nós, Cidadãos a Jorge Carvalho não ficam por aqui. O partido diz que o governante tem sido incapaz “de encontrar outro tipo de soluções” que não passe pela “extinção e fusões de escolas”.

“É um governante que já pouco ou nada aposta na distinção, reconhecimento e valorização dos recursos humanos, na diferenciação de ambientes de trabalho e de modelos de gestão que garantam a autonomia das escolas e dos seus Projetos Educativos”, reforça.

A pouca ou inexistente aposta na requalificação do parque escolar e o não cumprir da promessa de correcção das assimetrias entre os alunos da Região, é outra das críticas deixadas à actuação do governante no sector da educação.

Ficam ainda críticas ao governante por “não garantir” a gratuitidade dos manuais escolares para todos os alunos do primeiro ciclo na Região”, de “não conceber novas vagas nos quadros das escolas após a aposentação de professores”, e de adiar para 2019 a “recuperação do tempo de serviço dos docentes”.