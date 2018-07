NOS apresenta estratégia para implementação do 5G a pensar em mais serviços e na IoT

A operadora de telecomunicações NOS apresentou esta quarta-feira a sua visão para desenvolver os serviços que apresenta no mercado tendo em vista a implementação do 5G em Portugal, uma estratégia apresentada esta quarta-feira no edifício-sede, em Lisboa, que contou com o parceiro tecnológico Nokia.

As demonstrações poderão ser realidade no final de 2019 e meados de 2020, mas o 5G da NOS apenas atingirá o pico em 2025. A empresa prometeu uma cobertura de 100% da população nacional.

“Estamos convictos que o 5G virá a ter a ter um enorme impacto em termos de experiência de utilização e sobretudo na transformação digital da indústria e das cidades em Portugal, impulsionando o crescimento da economia nacional”, afirmou o CTO da NOS, Jorge Graça.