Norte-americanos correm risco em Portugal, avisa embaixada dos EUA em Lisboa

O jornal ‘Sol’ escreve hoje que a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa tem difundido avisos aos seus concidadãos residentes em território nacional e àqueles que viajam em turismo para Portugal que se acautelem de eventuais ataques.

Num dos últimos alertas de segurança enviados pelos diplomatas norte-americanos, e a que o ‘Sol’ teve acesso, a embaixada recorda que o país não está imune a ações terroristas e recomenda atenção redobrada nas zonas mais concorridas de Lisboa, Porto e Algarve e nos locais públicos como escolas, hospitais, igrejas, lugares turísticos e transportes.

No mesmo email enviado a cidadãos americanos, a embaixada admite que o governo americano “continua preocupado” com a possibilidade de grupos terroristas tentarem atingir cidadãos norte-americanos, “incluindo crianças”. Do que fica dito, depreende-se que a Embaixada tem medo de atentados específicos a cidadãos norte-americanos, nada dizendo, pelo menos no que é escrito no jornal, sobre atentados gerais – que são aqueles que se têm mostrado devastadores na Europa, ao longo dos últimos anos.