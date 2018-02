Normalizar relações com Espanha? “Depende de Rajoy”, diz a Venezuela

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, disse nesta terça-feira que a normalização das relações políticas e diplomáticas com Espanha depende do Governo de Madrid e que espera um sinal nesse sentido por parte do presidente do Executivo espanhol, Mariano Rajoy, revela a agência EFE.

“Dependerá da Espanha, não da Venezuela. Nós não estamos a atacar a Espanha nem a tentar que a sancionem ou a apoiar os independentistas”, afirmou Montserrat em conferência de imprensa em Genebra, onde participa na 37ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

No final de janeiro, o Governo venezuelano havia chamado o seu embaixador em Madrid, após as sanções adotadas na última segunda-feira pela União Europeia contra sete altos funcionários venezuelanos, nomeadamente o congelamento de ativos e a proibição de vistos para a UE.