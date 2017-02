Cadeia de lojas deixa de vender a marca de Ivanka Trump

A cadeia Nordstrom divulgou na passada quinta-feira um comunicado a anunciar que a marca de Ivanka Trump não estará à venda nas suas lojas, na próxima estação. A opção de não compras as peças da coleção criada pela filha do Presidente dos Estados Unidos deve-se ao “[fraco] desempenho da marca”, de acordo com os responsáveis da empresa.

À revista “Fortune”, uma fonte da Nordstrom adiantou que é comum a equipa fazer este tipo de decisões com base na performance das várias marcas que vendem. “Nós temos dezenas de marcas. Todos os anos nós cortamos cerca de 10% e renovamos a nossa variedade com a mesma quantidade”, acrescentou, citado pelo jornal “The Seattle Times”.

Apesar desta decisão da empresa fundada por John W. Nordstrom, a marca de Ivanka Trump tem optado por inovar. Recentemente, a filha de Donald Trump juntou às suas coleções uma categoria de roupa para bebés e de design de jóias.

A diretora de Marketing, Rosemary Young, explicou por email, citado pela agência Bloomberg, que a empresa de Ivanka tem vindo a crescer no número de vendas anuais, especialmente de 2015 para 2016.

“A marca Ivanka Trump continua a expandir-se em categorias e distribuição com maior ajuda ao cliente, levando-nos a registar um crescimento significativo nas receitas de 2016”, afirmou Rosemary Young, sublinhando que a força da marca é medida “não só pelos lucros que gera, mas pela integridade que mantém”.