Nomeação de José Tolentino de Mendonça para bibliotecário do Vaticano elogiada na Madeira

O Governo Regional e o CDS-PP já endereçaram as suas congratulações devido à nomeação de José Tolentino de Mendonça para bibliotecário do Vaticano que foi confirmada na passada terça-feira.

Da parte do Governo Regional é destacado “o seu maior regozijo e o seu grande orgulho” pela nomeação de José Tolentino de Mendonça para o cargo de bibliotecário no Vaticano e que esta distinção demonstra a “grandeza intelectual e capacidade de investigação do sacerdote madeirense”.

“Fez-se justiça a um grande madeirense”, diz a presidência do Governo Regional.