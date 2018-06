Noites de Baco reúne 288 vinhos de 13 países na Madeira

As Noites de Baco vão reunir no sábado 288 vinhos, de 13 países, na Madeira. A nível nacional vão estar representadas 10 regiões. O evento realiza-se na Loja do Vinho – Madeira Wine Company, e tem 6 estreias nacionais e ainda cinco masterclass. O programa inclui ainda 26 Vinhos Madeira e 17 vinhos Denominação de Origem Protegida (DOP) Madeirenses.

No evento estão também representados 62 produtores ou casas de vinho. Para além de Portugal vão estar patentes vinhos de França, Alemanha, Áustria, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, Chile, Estados Unidos, Itália, Argentina, Espanha, Hungria.

As masterclass estão a cargo de Rui Robredo Madeira, com vinhos da Beira, Carlos Lucas, com vinhos do Dão, Francisco Henriques, que trará uma evolução da casta Bual, Alves de Sousa, e Francisco Batel Marques, que vai dar a conhecer os vinhos da Quinta dos Abibes.