Noesis reforça aposta no mercado internacional com abertura de filial em Boston

A estratégia de crescimento da empresa no mercado americano passa pela aposta no conhecimento das metodologias e culturas locais para o bom desenvolvimento das relações corporativas com novos parceiros e clientes. Na sequência das parcerias já estabelecidas, como por exemplo com a OutSystems, vai permitir expandir as suas operações nesse mercado, onde a esperança é conseguir a réplica do sucesso obtido nas regiões onde tem já essas parcerias instituídas.

De referir que a Consultora conta já com mais de 20 anos no mercado e com 694 colaboradores, atuando em três escritórios localizados em Portugal – Lisboa, Porto e Coimbra – e quatro no estrangeiro: Bélgica, Brasil, Irlanda, Holanda e, agora mais recente, nos Estados unidos da América, que asseguram a adequada resposta aos desafios dos clientes, quer em Portugal quer nos mercados internacionais.

Nesta nova aposta e numa fase inicial, a empresa irá centrar a sua oferta no serviço de Agile Solutions em parceria com a OutSystems, com a qual partilha a visão estratégica para a transformação digital das organizações. Esta parceria irá assim constituir a base da operação, à qual se irá seguir o alargamento da oferta.