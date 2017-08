No rescaldo de mais um dia infernal ainda há 18 incêndios descontrolados

De acordo com os dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 21h30m ainda há 84 incêndios rurais ativos, dos quais 47 em conclusão, 19 em resolução e 18 em curso. Ou seja, ao início da noite persistem 18 incêndios descontrolados. Foram mobilizados 4020 operacionais, 1193 meios terrestres e três meios aéreos.

Além dos bombeiros, cerca de 600 militares e 116 viaturas do Exército também estiveram hoje no terreno a ajudar no combate aos fotos, em missões de apoio à Proteção Civil, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e vários municípios. O Exército destacou ainda 15 pelotões de rescaldo e vigilância pós-incêndio e quatro destacamentos de engenharia.

As situações mais problemáticas localizam-se em Coimbra, Tomar, Santo Tirso, Cinfães, Ferreira do Zêzere, Alvaiázere, Cantanhede e Mealhada. O distrito de Coimbra está a ser um dos mais fustigados. Por volta das 18h30m foram ativados o Plano de Emergência Distrital de Coimbra e os planos municipais de emergência de Miranda do Corvo, Cantanhede e Coimbra.