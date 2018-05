No 1º trimestre deste ano houve mais emprego e maiores rendimentos em Cabo Verde

De acordo com o relatório do INE, apresentado ontem, 30, em termos homólogos o volume de negócios em serviços não financeiros aumentou 5,5%, com destaque para a dinâmica verificada no comércio a grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos e de alojamento e restauração.

Este ambiente favorável terá sido fundamental para o emprego, quer a tempo integral, quer total, que apresentou variações positivas de 1,2 e 2% respectivamente.