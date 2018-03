Nissan mantém testes a carros autónomos apesar do acidente da Uber

A fábrica de automóveis japonesa Nissan vai manter os testes aos veículos não tripulados apesar do acidente com um carro de condução autónoma da empresa Uber e que provocou uma vítima mortal. A questão colocou-se depois de um peão ter sido atropelado mortalmente por um veículo não tripulado da Uber, no domingo à noite, nos Estados Unidos.

Philippe Klein da administração da Nissan disse que a companhia realiza testes em segurança. A Nissan está a realizar testes com este tipo de veículos em Londres, Tóquio e no Estado norte-americano da Califórnia em parceria com a Renault SA e a Mitsubishi.

Ontem, o gigante japonês Toyota decidiu suspender os testes de condução autónoma nos Estados unidos, justificando com o impacto emocional sobre as suas equipas, após um acidente mortal com um veículo em modo de auto-condução da Uber.