Nissan aproveita baterias usadas para iluminar cidade em Fukushima

A Nissan vai reaproveitar baterias usadas dos carros elétricos Leaf, os mais vendidos no mundo, para iluminar a cidade de Namie, na região de Fukushima, Japão, umas das mais atingidas pelo tsunami de 2011 e que ainda passa por um processo de reconstrução.

A iniciativa faz parte do projeto chamado “Reborn Light” (reacender a luz, em português), em que a fabricante, em parceria com a empresa 4R Energy Corporation, mostrará o potencial de reuso das baterias em diversos locais do mundo.

Deitar fora estes equipamentos é considerado uma questão polémica no que respeita aos carros elétricos, que são tidos como menos agressivos ao meio ambiente, mas que requerem baterias grandes e materiais que exigem cuidado, como o lítio.