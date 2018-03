Nike prepara “mega-oferta” para ajudar Real Madrid a contratar Neymar

Que o Real Madrid ambiciona contratar Neymar ao Paris Saint-Germain não é uma novidade, mas parece ter encontrado um aliado de peso nessa missão: a Nike, empresa multinacional de equipamentos desportivos, está disposta a financiar a contratação do futebolista brasileiro em troca do fornecimento dos equipamentos do clube espanhol, atualmente fornecidos pela empresa alemã Adidas.

De acordo com o jornal espanhol “As”, a Nike está a oferecer 100 milhões de euros por temporada ao Real Madrid, pelo fornecimento dos equipamentos. Trata-se de um valor muito superior (mais do dobro) ao que é atualmente pago pela Adidas: cerca de 40 milhões de euros por temporada, no âmbito de um contrato firmado em 2012 e com término previsto para 2020.

A chave da operação, segundo o mesmo jornal, estará num adiantamento milionário que a Nike propõe pagar ao Real Madrid, ajudando assim a contratar Neymar já para a próxima temporada. No entanto, há obstáculos a superar, nomeadamente o elevado preço que o Paris Saint-Germain deverá pedir pelo jogador (que contratou ao FC Barcelona há menos de um ano) e a indemnização que o Real Madrid terá que pagar à Adidas pela resolução antecipada do contrato de fornecimento dos equipamentos.