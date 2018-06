Nextail levanta 8,5 milhões para investimento

A Nextail, a empresa tecnológica que leva a inteligência artificial para a gestão de inventário dos retalhistas e para a tomada de decisões de merchandising, anunciou hoje que obteve um novo financiamento de mais de 8,5 milhões de euros. “A ronda série A foi liderada pela empresa de capital de risco KEEN Venture Partners LLP (KEEN), em conjunto com a Sonae Investment Management e a Nauta Capital, que já antes era investidor na empresa”, refere o grupo português em comunicado oficial.

O novo financiamento será utilizado para acelerar o desenvolvimento do produto e duplicar a dimensão da equipa, para suportar o crescimento internacional. Fundada por Joaquín Villalba e Carlos Miragall em 2014, “a Nextail desenvolveu uma plataforma cloud que combina inteligência artificial e prescriptive analytics, para melhorar os processos de gestão de inventário dos retalhistas e operações de loja”.

“A Nextail fornece aos retalhistas decisões baseadas em dados e a excelência operacional de fast fashion, transformando o processo de compra de novas coleções e a distribuição dos produtos. Os clientes da Nextail são retalhistas líderes nos segmentos de moda e coleções, incluindo Pepe Jeans, Stefanel e Melon Fashion Group. Tipicamente, os clientes obtêm resultados em 30 dias, com aumento de vendas entre 5-10%, redução das necessidades de stocks em loja de 30% e redução de roturas de stock de 60%”.

“Decisões ágeis e baseadas em dados ajudam as empresas a irem ao encontro das necessidades dos clientes. Na Nextail, fornecemos decisões inteligentes automatizadas, apoiadas nos princípios analíticos que as empresas líderes digitais utilizam” afirmou Joaquín Villalba, CEO e co-fundador da Nextail e antigo Head of European Operations na Inditex (Zara), citado pelo comunicado. “Ajudamos os nossos clientes a ter uma utilização de inventário mais inteligente, de forma a que se possam focar em entregar melhores produtos e experiências aos seus clientes”, acrescentou Villalba.

“Esta ronda é um marco significativo para a empresa. Para além do apoio adicional da Nauta Capital, estamos entusiasmados por receber financiamento da KEEN e da Sonae IM. A convicção que vêm na nossa Tecnologia e no potencial de escalabilidade vai-nos permitir alavancar a expansão global de forma decisiva, ao apoiar marcas em várias geografias, especificamente nos Estados Unidos e no Reino Unido”, afirmou por seu turno Carlos Carlos Miragall, CFO e co-fundador da Nextail.

“O retalho é um dos setores da economia com maior potencial ao nível do impacto da IA. Os retalhistas estão habituados a estabelecer parcerias ao longo da sua cadeia de valor. Acreditamos que este é momento para estabelecerem parcerias com especialistas em inteligência artificial, para obter as ferramentas certas para as tomadas de decisão” disse Alexander Ribbink, General Partner na KEEN.

“Ficámos impressionados pela experiência complementar e foco na execução da equipa Nextail’. A plataforma de primeira classe é uma solução disruptiva, que dá resposta a uma oportunidade crucial dno retalho, relacionada com decisões avançadas de gestão de inventário. Acreditamos que a Nextail está bem posicionada para revolucionar o mercado e se tornar num player líder no seu segmento” concluiu Eduardo Piedade, Board Member da Sonae IM.