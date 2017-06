‘Fidget Spinner’: Sete milhões já fizeram o download da app

O “Fidget Spinner” ficou famoso por ser um brinquedo utilizado para aliviar o stress, mas o hit foi tão grande que até já há aplicações que recriam o efeito do brinquedo.

A app da Ketchapp chama-se simplesmente “Fidget Spinner”, chegou à App Store no 16 de maio e já acumulou mais de 7 milhões de downloads, de acordo com as estatísticas da empresa de análise de aplicativos Sensor Tower, citada pela Mashable.

Esta aplicação ocupou durante nove dias o primeiro lugar de aplicações grátis, no iOS.