Rui Sanches, magnata da restauração e, agora, o lisboeta do ano

Empresário, restaurador, fundador da Multifood e responsável por vários espaços em Lisboa, Rui Sanches foi distinguido esta terça-feira à noite como o ‘Lisboeta do Ano’ pela revista Time Out. Na sexta edição dos prémios, que reconhecem o melhor da capital portuguesa em 16 categorias, Rui Sanches foi o grande vencedor, acompanhado pelo MAAT como novidade do ano.

Entrou para o mundo da restauração antes da viragem do século, quando abriu o primeiro espaço de ‘fast-food’ saudável em 1998. Muitos ‘Vitaminas’, ‘Milano’ e ‘Wok to Walk’ em vários centros comerciais e duas décadas depois, Rui Sanches alargou o leque de negócios. “A missão de um restaurador é conseguir antecipar o que o mercado já precisa, mas não sabe que precisa,” disse o empresário à Time Out Lisboa.

Em 2009, o primeiro restaurante de rua foi o Aprazível, no Chiado e a partir daí nunca mais parou. Da união ao chef Henrique Sá Pessoa surgiram as hamburguerias Honorato, comprou o Delidelux, fundou a Sala de Corte, renovou o Alma e abriu a pizzaria ZeroZero. O próximo projeto do grupo Multifood, que conta já com 125 restaurantes e 1600 funcionários, é o Tapisco, que promete unir, no Príncipe Real, o melhor dos petiscos portugueses e das tapas espanholas. A cozinha ficará a cargo do chef Henrique Sá Pessoa.

O prémio Lisboeta do Ano foi a maior surpresa da noite já que era o único para o qual não havia nomeados. Já a novidade do ano, atribuída ao famoso MAAT- Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, foi a única escolha que ficou a cargo dos leitores da revista, através de votação no site.

O museu abriu portas no dia 5 de outubro do ano passado e a cobertura entrou na linha do horizonte lisboeta e nos Instagrams de todos nós. No dia da abertura, mais de 15 mil pessoas estiveram presentes e entupiram a ponte pedonal de Belém. Para já ainda só parte do museu é que está aberta, mas a inauguração por inteiro está marcada para o dia 22 de março.

Outras categorias atribuídas incluíram Exposição do ano, Evento do ano, Livro do ano, Filme do ano, Ator do ano, Disco do ano, Peça do ano, Espaço noturno do ano, Acontecimento gay do ano, Loja do ano, Marca do ano, Ideia do ano, Chef do ano e Restaurante do ano.

A cerimónia de entrega da 6ª edição dos Prémios Time Out, que visa representar as tradições da cidade e o lado mais “ousado” da revista, aconteceu ontem na Caixa Económica Operária, com a apresentação do comediante, apresentador e locutor Fernando Alvim e do editor da secção “Compras” da revista, Mauro Gonçalves.