Netflix estuda novo pacote Ultra com preços mais altos

Desde 2015, quando foi introduzida em Portugal, a Netflix tem disponibilizado vários conteúdos a preços reduzidos. Consoante a sua subscrição, podia – e ainda pode – ver as suas séries e filmes preferidos entre os 7,99 euros e os 13,99 euros por mês.

Mas, tanto na internet como na comunicação social, já surgiram rumores de que a gigante tecnológica do streaming está a estudar, com a implementação de um quarto pacote, a reação dos seus clientes europeus em pagarem mais por um pacote que possibilita a visualização dos conteúdos originais ou distribuídos pela empresa em Ultra HD. O novo pacote foi intitulado de “Ultra”.

Ao que apurámos, o Ultra não tem ainda preço definido e também não se sabe como vai ser comercializado uma vez que estão a ser testadas novas versões.

Em relação ao preço, este vai situar-se entre os 16,99 euros e os 19,99 euros mensais. Já quanto às duas versões, só se sabe que uma está a testar o serviço de quatro streamings em Ultra HD, fazendo com que o pacote premium passe a ter apenas 2 streamings em Ultra HD; quanto à segunda versão, tanto o atual pacote premium como o futuro pacote Ultra terão 4 streamings em Ultra HD mas com os assinantes Ultra a terem acesso a conteúdos em HDR (do inglês high dynamic range) oferendo cores com maior definição e maior contraste.

Esta não é a primeira vez que a Netflix aumenta os preços dos seus pacotes, tendo-o já feito no final do ano de 2017. A Netflix, aliás, anda de ‘vento em popa’ depois de ter ultrapassado a histórica Disney enquanto empresa de entretenimento mais valiosa do mundo. Segundo o portal “Yahoo Finance”, a empresa tem uma market cap no valor de 172,222 mil milhões de dólares, com o preço unitário das ações a rondar os 395 dólares e tendo cerca de 125 milhões de clientes no mundo inteiro.