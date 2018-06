Netanyahu quer convencer a Europa a bloquear o pacto com o Irão

Primeiro foi a diplomacia iraniana, agora é a vez da israelita: o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai fazer um périplo pelas principais capitais europeias para pedir que o acordo nuclear com o Irão seja rasgado. Depois de os Estados Unidos o terem feiro – apesar de todos os avisos internos e externos – a diplomacia do Irão esteve na Europa, onde lhe foi invariavelmente dito que o acordo continuava de pé, mesmo com a ausência dos norte-americanos.

Todas as partes concordaram que essa ausência é significativa e que o facto de os Estados Unidos terem decidido de forma unilateral retirarem-se do seu perímetro enfraquece a sua solidez. Mas, precisamente por isso, todas as capitais visitadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, afirmaram a sua disposição em fortalecer os seus pressupostos, na medida em que o que foi assinado está a ser cumprido.

Mas Israel é, como se sabe, o principal interessado na resolução de Donald Trump e Netanyahu – que esteve na Europa recentemente, na tentativa de explicar, com total insucesso, as vantagens de aceitar Jerusalém como a capital política de Israel – quer vir à Europa explicar o seu ponto de vista.

O primeiro-ministro israelita estará sucessivamente em Berlim, Paris e Londres com o objetivo de convencer os três signatários europeus do acordo nuclear a seguir os passos de Washington ou, pelo menos a concordar em rever o acordo feito há três anos.

“Vou reunir na Europa com três líderes importantes: Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May”, anunciou Netanyahu no início da reunião semanal do seu executivo em Jerusalém. “Vamos falar sobre os principais eventos na região, mas com ênfase no Irão, a necessidade de continuar a bloquear o seu programa nuclear (…) e os seus planos expansionistas e agressivos no Oriente Médio e especialmente na Síria”, disse, citado por várias agências internacionais. O líder israelita enfrenta a firme coesão de todas as potências – aos três países europeus juntam-se a Rússia e a China – que continuam a apoiar o pacto nuclear com Teerão.

A estagnação da solução dos dois Estados na Palestina, com as negociações com os palestinianos paralisadas há quatro anos, não contribuiu para a reaproximação entre a Europa e Israel, que só piorou com a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Telaviv para Jerusalém e as dezenas de mortes que isso implicou na Faixa de Gaza a 14 e 15 de maio passados.

Recorde-se que o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, adiou indefinidamente uma visita oficial que tinha marcado a Israel, alegando problemas de agenda doméstica – que aparentemente nunca mais foram ultrapassado, o que demonstra bem que o Estado francês não acolherá a visita de Netanyahu com grande entusiasmo.

Mesmo em Londres, capital que costuma alinhar com as decisões diplomáticas da Casa Branca, o ambiente é bastante mais favorável à manutenção do acordo com o Irão, que aos motivos que o primeiro-ministro israelita possa trazer na viagem.

O primeiro-ministro Netanyahu disse ainda que “Israel não permitirá que o Irão adquira armas nucleares” e continuará a manter “liberdade de ação contra o Irão” quando considerar que isso é justificável.