Netanyahu novamente bem-vindo a Washington

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, é a próxima visita oficial a entrar na Casa Branca, agora ocupada por Donald Trump – e acontece num contexto muito diferente do que sucedia até ao passado dia 20 de Janeiro. De facto, Barack Obama, o anterior presidente norte-americano, nunca se coibiu de mostrar publicamente muito pouco apresso nem pelas tentações expansionistas de Netanyahu nem pela sua política em relação aos vizinhos palestinianos.

A aliança entre os Estados Unidos e Israel é antiga e despertou desde sempre a reserva da maioria do mundo árabe – e foi esse factos que, ao longo de dez anos, Obama tentou alterar. Foi um período de forte tensão entre os dois países – a que agora Trump quer colocar um termo. O alinhamento entre os dois políticos parece evidente – e o facto de Netanyahu ser o segundo líder nacional a visitar os Estados Unidos mostra bem que ambos querem reacender um entendimento que já deu mostras de ser um barril de pólvora para o Médio Oriente.

Durante a campanha, Trump prometeu ser “o presidente mais pró-israelita de sempre”. E começou nessa altura: foi claramente a favor da expansão dos colonatos – algo que Obama abominava – e prometeu arranjar um diplomata que fosse também a favor da expansão territorial israelita.

Mas o bom entendimento entre os dois políticos esbarra na apreciação que outras geografias têm sobre o tema. A Europa não gosta de comentar o assunto, mas o certo é que a existência de novos colonatos provoca, no mínimo, algum mal-estar em Bruxelas. Já que mais não fosse, porque a União Europeia entende ser mais prudente a política da co-existência de dois países naquela frente mediterrânica – havendo mesmo alguns países, com a França à cabeça, que olham para Netanyahu com muita reserva.

Se como for, e para já, o entendimento entre Washington e Telavive parece perfeito. Resta saber até quando é que isso será possível.