Neozelandeses criam a primeira bicicleta hidroelétrica do mundo

Uma empresa da Nova Zelândia criou a primeira bicicleta hidroelétrica do mundo. A engenhoca, com o nome Manta 5 Hydrofoiler XE-1, funciona como as bicicletas comuns, sendo necessário pedalar compulsivamente para que o aparelho permaneça estável e em movimento. A hidrobicicleta já está disponível para venda na Internet, sob encomenda.

A primeira bicicleta foi construída em França, no final do século XVIII, sendo que na altura não tinha pedais e tinha de ser movida com os pés. Mais de três séculos depois, dois neozelandeses decidiram reinventar o conceito. Desta vez, o aparelho tem pedais mas não tem rodas.

Os seus criadores Guy Howard-Willis e Roland Alonzo foram inspirados pelos barcos da America Sailing Cup e pelas provas de ciclismo. Da junção dessas duas paixões resultou um aparelho que permite andar sobre a água e fazer exercício em plena natureza. O protótipo criado é elétrico e usa um aero barco, projetado por engenheiros aeronáuticos para um hidroplano.