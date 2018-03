Nem todos os pensionistas têm de entregar IRS. É um deles?

Se for reformado e tiver uma pensão de até 8,500 euros anuais, não é preciso entregar IRS, o que significa que se o rendimento mensal for até 708 euros, está livre de declarar os rendimentos do ano anterior (consultar tabela abaixo).

Está dispensado de entregar IRS se:

Em 2017 apenas auferiu, isolada ou cumulativamente:

€8.500,00, ou menos, de rendimentos de trabalho dependente ou pensões, sem que lhe tenha sido feita qualquer retenção na fonte e não tenha recebido pensões de alimentos de valor superior a €4.104;

Rendimentos tributados por taxas liberatórias (as do artigo 71.º do Código do IRS) e não quer englobá-los aos restantes rendimentos para efeitos da aplicação das taxas gerais de IRS.