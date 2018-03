Nem a instabilidade política em Itália trava a subida do euro face ao dólar

O valor do euro tem vindo a subir face ao dólar, desde o início do quarto trimestre do ano passado, uma tendência que pareceu poder alterar-se na semana passada. Apesar da apreciação do dólar contra a moeda única (ao longo de três sessões), a subida foi temporária e nem a incerteza quanto à formação de governo em Itália chegou para por um travão à subida do euro.

Os comentários positivos do novo presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, no discurso semestral no Congresso norte-americano levaram o dólar a começar a subir, segundo explica a fintech de câmbio Ebury. “No entanto, a subida do dólar foi abruptamente travada na quinta-feira, após o anúncio inesperado de Donald Trump sobre a intenção de aplicar tarifas aduaneiras às importações de aço e alumínio, respetivamente de 25% e 10%”, referem.

Tanto a União Europeia como a China já anunciaram que tencionavam retaliar com medidas semelhantes. Ao longo do fim de semana, o foco transitou para a Europa, com eventos políticos na Alemanha e em Itália a centrarem as atenções do mercado cambial.