Nem a Google escapa à crise do Facebook. Amazon escala entre as tecnológicas mais valiosas

A controvérsia que envolve o Facebook depois de ter sido revelado o roubo de dados de 50 milhões de utilizadores da rede social, está a salpicar a Google, a outra empresa que geralmente surge no olho do furacão sempre que o tema é privacidade.

A facilidade com que os dados do Facebook foram usados, legalmente, pela Cambridge Analytica, empresa que trabalhou para a eleição de Donald Trump, coloca em questão a maior parte do setor de tecnologia, cujas empresas mais representativas ganham milhões com dados dos seus utilizadores.

A crise do Facebook interrompeu a caminhada altista da Alphabet, casa-mãe da Google, cujas ações têm vindo a cair, rondando agora os 1.000 dólares, o que lhe dá uma capitalização bolsista de 704 mil milhões de dólares e lhe retira o segundo lugar de empresa mais valiosa de Wall Street.