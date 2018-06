Negrão questiona Costa sobre propostas do PSD para a natalidade e é felicitado por ter “desistido da política de casos”

Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD, começou a sua intervenção no debate quinzenal de hoje com o primeiro-ministro evocando o “tema da natalidade” que disse ser “o maior problema do país, pelas incidências que tem em quase todas as áreas de governação. Designadamente na área das pensões, da emigração, da economia e por aí adiante”.

“Esta segunda-feira foi apresentado pelo presidente do PSD, Rui Rio, um quadro de medidas relativamente a esta matéria, elaborado pelo Conselho Estratégico Nacional do partido”, sublinhou Negrão, enaltecendo algumas dessas medidas como “o pagamento do subsídio de 428,90 a todas as grávidas no sétimo mês de gravidez”, ou “até aos 18 anos cada criança receberá 10.722 euros”.

“Estas medidas naturalmente que estão todas em aberto. Estas medidas obviamente que são medidas que têm de ser tomadas ao longo do tempo. Não num ano, nem em dois, mas são medidas que, atendendo à sua própria natureza, exigem um largo consenso partidário, devido à mudança de governos”, afirmou Negrão, lamentando depois que “tem havido da parte do Governo um vazio completo nestas áreas” e perguntando diretamente ao primeiro-ministro António Costa: “Qual é a sua opinião acerca destas [medidas] que foram anunciadas pelo PSD?”