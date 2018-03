Negrão questiona Costa sobre “contas marteladas” do Montepio Geral

No debate quinzenal em curso na Assembleia da República, o líder da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, voltou a questionar o primeiro-ministro sobre o Montepio Geral. “Este filme não é novo, já vimos este filme em vários bancos privados. Contas marteladas são buracos financeiros no futuro, explique bem esta situação. E por uma razão: porque esta é muito mais grave do que a que aconteceu com outros bancos. É que se for para a frente, a cumplicidade não é dos privados, mas do Estado”, declarou Negrão.

Na resposta, o primeiro-ministro António Costa sublinhou que cabe ao Banco de Portugal escrutinar as contas do Montepio Geral. Mas Negrão insistiu no mesmo tema: “Quais são os interesses do PS? É que o meu único interesse é o interesse público, é o interesse dos 650 mil membros da Associação Mutualista. Estou a falar da associação que é tutelada pelo seu ministro, Vieira da Silva”.

Ao que Costa retorquiu da seguinte forma: “Ninguém quer ajudar a salvar bancos. Do que estamos aqui a falar é de mais de 600 mil famílias que têm as suas poupanças. Não estamos a falar de um banco de uma família que vem herdando capital desde o século XIX. Estamos a falar de famílias que têm as suas poupanças fruto do seu trabalho. E sim, faremos tudo para proteger essas famílias”.