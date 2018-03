Negócio do vinho impulsiona mercado de cortiça em Portugal

Poucos meses depois dos incêndios que assolaram florestas e aldeias portuguesas, Portugal pretende estimular a plantação de sobreiros, árvore da família do carvalho a partir da qual se extrai a cortiça. Esta informação foi veiculada pela Bloomberg.

Para a Corticeira Amorim, o maior exportador mundial de produtos de cortiça, o apelo por mais carvalho não poderia ter sido acontecido em melhor altura. Com um aumento na demanda por vinhos tradicionalmente engarrafados, a empresa tem vindo a pedir aos proprietários de terras que plantem mais carvalhos.

“Estamos a chegar a um ponto em que a indústria e o mercado exigem uma maior oferta de cortiça”, disse o CEO António Amorim. “Hoje, todos querem ter vinhos que usam rolhas de cortiça porque oferecem mais qualidade e uma experiência mais tradicional e positiva para os consumidores.”

A demanda de cortiça tenta recuperar desde 2010, após ter sido desafiada por alternativas como as rolhas de plástico. A procura internacional por rolhas de cortiça também ajudou a melhorar o desempenho do sector.

O esforço da empresa encaixa-se perfeitamente com o plano do governo para reformar as florestas de Portugal, após os incêndios fatais do ano passado. O governo procura expandir a área de florestas de cortiça em pelo menos 50.000 hectares, e irá oferecer incentivos aos agricultores que plantam árvores grossas e médias com cascas externas de queima lenta.

“As florestas de cortiça são normalmente mais resistentes aos incêndios devido ao tamanho e à distância entre as árvores”, disse Miguel Freitas, secretário de Estado das florestas e do desenvolvimento rural.

A cortiça é uma das principais exportações do país, que produz mais de metade da cortiça mundial e transporta cerca de 986 milhões de euros por ano de produtos à base de cortiça, de acordo com a Associação Portuguesa de Cortiça.

“Quando os proprietários perceberem o enorme potencial da cortiça para aumentar o lucro, começarão a plantar sobreiros em vez de outras espécies”, afirmou Amorim. “A cortiça tem um grande potencial para continuar a crescer. A nossa única limitação é em termos de oferta ”.