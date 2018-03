“Negócio das pontes não dá o dinheiro que se pensa”, diz presidente da Lusoponte

Joaquim Ferreira do Amaral, presidente da Lusoponte, disse hoje à TSF que o negócio da empresa, que recorde-se concessiona as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, “não dá o dinheiro que se pensa”.

Líder da Lusoponte salienta que o negócio das pontes não é tão bom como se pensa e chega a declarar a sua admiração pela capacidade dos acionistas de estarem tanto tempo sem receber dividendos.

O responsável máximo desta empresa explicou à TSF que o negócio da Lusoponte baseou-se em empréstimos da banca, na década de 1990, construir a Ponte Vasco da Gama, e em troca, o Estado concessionou as verbas associadas às portagens das duas pontes que fazem ligação entre as duas margens do Tejo.