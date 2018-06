Navios com centenas de migrantes chegam às ilhas Baleares

O navio “Aquarius” e os outros dois da Marinha italiana, com centenas de migrantes a bordo, passaram este sábado a este da ilha espanhola de Maiorca, nas Baleares, ao seu sétimo dia de navegação. O barco da organização não-governamental SOS Méditerránée transporta 106 migrantes e os outros dois 360 migrantes e todos irão desembarcar no porto de Valência.

Na segunda-feira, dia 11 de junho, o primeiro-ministro espanhol anunciou que o país iria acolher no município de Valência o barco Aquarius, onde se encontravam 629 migrantes a navegar no Mediterrâneo e que Itália e Malta se recusaram a receber.

“O presidente do governo [de Espanha], Pedro Sánchez, deu instruções para que Espanha cumpra os seus compromissos internacionais em matéria de crises humanitárias”, segundo um comunicado do executivo madrileno. A nota acrescentou ainda que Pedro Sánchez deu instruções para que Espanha acolhesse num porto espanhol o barco Aquarius com mais de 600 migrantes a bordo.