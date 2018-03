Navio hidrográfico vai fazer levantamento dos fundos em zonas de extração de areias na Madeira

A expetativa da secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, é que o navio chegue em abril e fique até final do ano. A governante assegurou ainda o compromisso do executivo madeirense com a sustentabilidade da areia.

A secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, garantiu que deve chegar em abril, um navio hidrográfico, à Madeira, que vai se deslocar às zonas de extração de areias para fazer um levantamento dos fundos nesses locais. Susana Prada diz que o Governo Regional tem sido uma entidade preocupada em “garantir a sustentabilidade” da areia. Tendo isso em conta a governante explicou durante o plenário da Assembleia Regional, esta terça-feira, que o navio hidrográfico deve chegar em abril, e ficar até final do ano, para proceder ao levantamento dos fundos em locais onde existiram extração de areias. A governante durante uma das suas intervenções afirmou que de acordo com a sua sensibilidade na área do ambiente acredita que as reservas de areias em grandes profundidades aumentarem e que as depressões causadas pela extração foram absolutamente preenchidas. Continuar a ler