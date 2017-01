Navio do Panamá encalha ao largo do rio Tejo

Um navio com bandeira de conveniência do Panamá encalhou este domingo na foz do rio Tejo, com 14 pessoas a bordo. O navio está a ser rebocado sob coordenação da polícia marítima, que assegura que não existirem vidas em risco, nem qualquer tipo de ameaças ambientais.

“A situação está controlada, não há vidas em risco, nem risco de poluição. Está um rebocador a tentar desencalhar o navio e esperamos que a maré ajude”, diz fonte da polícia marítima, à agência Lusa.

O barco terá encalhado por volta das 14 horas, junto ao Forte de S. Lourenço do Bugio (frente a Oeiras), quando saía do porto. A bordo seguia uma tripulação de 14 pessoas, entre as quais alguns portugueses.