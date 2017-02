Navigator anuncia investimentos de 206 milhões após subida de 11% no lucro de 2016

A Navigator (antiga Portucel) vai avançar com dois investimentos novos este ano – uma linha de produção de tissue na Cacia e um aumento da capacidade na unidade de pasta de papel na Figueira da Foz.

Em comunicado divulgado no site da CMVM, a Navigator recordou que no final de 2015 tinha a intenção de desenvolver o projecto em Cacia com uma capacidade nominal de 70 mil toneladas por ano. “A decisão de avançar com a construção da nova linha estava condicionada à concretização de um conjunto de factores, nomeadamente a obtenção de um pacote de incentivos fiscais e financeiros, que, neste momento, já se encontram finalizados”, referiu.

“Atualmente, a Navigator estima ter reunido a globalidade das condições necessárias para a concretização deste investimento e, mediante a assinatura dos contratos de apoio, o Conselho de Administração decidiu avançar com o desenvolvimento deste projecto”, explicou, adiantando que a nova linha deverá estar pronta na segunda metade de 2018.