NATO: Secretário-geral garante ter sido “avisado previamente” do ataque dos EUA à Síria

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stolenberg, confirma ter sido “avisado previamente” do ataque perpetrado esta sexta-feira pelos Estados Unidos à base militar síria de Shayrat. Jens Stolenberg lembra que o uso de armas químicas é “uma ameaça à paz internacional e à segurança” e que “não pode ser ignorado”.

Em comunicado, o secretário-geral da NATO escreve que “no seguimento dos ataques químicos horrendos desta semana em Khan Cheikhun, que mataram dezenas de pessoas, incluindo muitas crianças, os Estados Unidos lançaram um ataque contra a base de Shayrat, na Síria” e que tal foi “comunicado previamente à organização”.

O secretário-geral da NATO sublinha que “o regime sírio tem total responsabilidade por este desenvolvimento”, tendo em conta que “a Síria tem consistentemente condenado o contínuo uso de armas químicas pela Síria, numa clara violação das normas e acordos internacionais”.