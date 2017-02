NATO: “Desqualificar a organização, iria enfraquecê-la”, diz ministro da Defesa

Depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter levantado questões em relação à pertinência da NATO nos dias de hoje, os ministros da Defesa do chamado “Quarteto do Sul” (Portugal, Espanha, França e Itália) reúnem-se esta segunda-feira no Porto para debater o futuro da organização. O encontro antecede a reunião de ministros de Defesa dos 28 países da NATO, dias 15 e 16, em Bruxelas.

Na antevisão do evento, o ministro da Defesa português, Azeredo Lopes, reafirmou à Lusa que “Portugal defende muito claramente a organização e considera que seria um desastre se porventura o seu papel fosse diminuído”, tendo em conta que “desde há décadas a organização tem conseguido garantir a defesa dos países europeus e dos que são membros da organização como os EUA e o Canadá”.

O ministro da Defesa explica que o objetivo primordial do evento desta segunda-feira é “concertar posições sobre quatro temas-chave para a segurança e defesa do ‘flanco sul’”. São eles, “o estado da Aliança Atlântica e perspetivas futuras, o modelo de atuação da NATO para o Sul, as relações transatlânticas e a implementação da Estratégia Global da União Europeia em matéria de segurança e defesa”.