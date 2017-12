Natal: Vivência das festas por olhos diferentes

“No Natal procuro estar com toda a família. Durante muitos anos, consegui passar a meia-noite de Natal com toda a família mais próxima. Agora, pela idade de alguns deles e pelas distâncias físicas que os separam, já tenho que recorrer a momentos diferentes para estar com todos”, conta-nos Carlos Zorrinho, eurodeputado, que divide a sua vida entre Bruxelas, Lisboa e Évora. O que nos diz é um traço comum a todos aqueles com quem falámos – o Natal é uma época para viver em família. “Entendo o Natal como uma festa da família e, como tal, não desejo mais do que tempo para os que me são queridos e não trocaria essas horas por prenda alguma”, afirma Rita Garcia Pereira, advogada. “A minha tradição principal no Natal é família, família e família”, diz Marco Silva, financeiro e colunista do Jornal Económico.

“É nesta altura do ano que eu consigo reunir a maioria dos familiares que me são mais próximos. E é com muito prazer que vivo este momento em família, que tem vindo a aumentar, pois os mais jovens vão casando e tendo filhos”, refere Carlos Monjardino, presidente da Fundação Oriente.

Vasco d’Avillez, presidente da CVR de Lisboa, afina pelo mesmo diapasão: “Passo o Natal em família e como sou de uma família muito grande, sou o quinto de dez irmãos, juntamos todos os filhos e netos e somos cerca de setenta pessoas, no jantar e na ceia de 24 para 25 de dezembro”, diz-nos. “O importante é estar com a família”, garante Miguel Velez, CEO da Unlock Boutique Hotels, que conta a sua experiência: “Na qualidade de gestor, estou sempre numa das nossas unidades para cumprimentar toda a equipa. Depois, compro um capão no hotel e vou ter com a minha família”.