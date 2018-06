Nasdaq fecha com um novo recorde em Wall Street

Sinal misto em Wall Street, com leves quedas no Dow Jones (-0,06% para 24.799,98 pontos) e com novo máximos no Nasdaq (+ 0,41% para 7.637,86 pontos) após bater um recorde na segunda-feira. O índice tecnológico continua a ser o verdadeiro ‘motor’ da Bolsa de Valores de Nova Iorque, desde o inicio do ano valorizou 10,6% e segue a negociar acima de 7.600 pontos.

Por sua vez, as ações do Twitter avançaram 5,07% para 39,8 euros, após a confirmação da S&P Dow Jones Índices que a empresa substituirá a Monsanto no índice S&P 500 na próxima revisão do índice.

Wall Street fechou com ganhos impulsionados pelo bom comportamento das tecnologicas, Apple, Amazon, Netflix ou Microsoft. As quatro empresas voltaram a bater recordes.

A fabricante do iPhone (+ 0,77%, para 193,31 dólares) já valorizou no ano 13% até agora e seu valor no mercado de ações já é de 935 mil milhões de dólares. As ações foram impulsionadas pelo anúncio de ontem. A Apple focou as novidades no iOS12, no novo Mac OS e na remodelação da App Store.

O caso da Amazon (+ 1,87%, para 1.696,35 dólares) é ainda mais espetacular. Os títulos da empresa de e-commerce subiram 42% em 2018, até à data o que elevou seu valor de mercado para 796 mil milhões de dólares. Também a Netflix (substitui Monsanto no S&P100) e Microsoft somam ganhos. A plataforma de streaming subiu 1,1% na terça-feira, e a empresa de Bill Gates ascendeu 0,51%, até aos 102,19 dólares.

No Dow Jones, os aumentos foram liderados pela DowDuPont (+ 1,1%), Apple e General Electric (+ 0,7%). Em contrapartida, a Merck (-1%), a Walmart (-0,9%) e a Coca-Cola (-0,9%) foram os que mais caíram.

No mercado do petróleo, o crude WTI, referência nos EUA, fechou com alta de 0,94% para 65,36 dólares por barril. O petróleo Brent está em queda de 0,50%, para 74,91 dólares.

A nível macroeconómico, a atividade terciária nos EUA aumenta o ritmo de crescimento, com bom contributo das várias componentes: o Indicador ISM Serviços subiu de 56,8 para 58,6 em maio, quando os analistas esperavam uma ligeira queda, para 57,7; a componente de leitura de atividade empresarial subiu de 59,1 para 61,3 e a das novas encomendas passou de 60 para 60,5. Registou-se também uma melhoria na perceção de condições de emprego (53,6 para 54,1) e na vertente de preços pagos (61,8 para 64,3).

O índice de leitura da carteira de encomendas nos serviços norte-americanos atingiu o valor de leitura mais elevado desde julho de 1997, ao passar de 52 para 60,5 e o de leitura de entregas subiu de 54,5 para 58,5.

“Os sinais dados pela economia norte-americana em maio são de facto muito animadores e estão a sustentar os índices de ações de Wall Street, com o Nasdaq 100 a tocar nos máximos históricos de março”, dizem os analistas do Millennium Investment Banking.