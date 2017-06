Nasdaq atinge novo máximo depois de audição de Comey no Senado

Donald Trump voltou a estar no centro das atenções dos investidores. No dia em que James Comey, ex-diretor do FBI despedido de forma polémica pelo presidente dos EUA, foi ouvido no Senado sobre o caso, Wall Street encerrou a sessão misto.

O tecnológico Nasdaq avançou 0,39% para 6,321.76 pontos. Impulsionado pelos ganhos da Nvidia e da Yahoo, o índice atingiu um novo máximo de sempre. O industrial Dow fechou com uma valorização ligeira de 0,04% para 21.182,53, tal como o financeiro S&P 500, que subiu 0,03% para 2.433,79 pontos. As yields das Treasuries caíram dois pontos base para 2,19%.

Na primeira aparição pública, o ex-diretor do FBI garantiu não ter dúvidas de que houve ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 8 de novembro. James Comey disse ter ficado confuso com a decisão de Trump de o demitir, tendo em conta que várias vezes elogiou o seu trabalho e que nunca lhe foi pedido que abandonasse a investigação ao ciberataque.