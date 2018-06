Nasceram 21 mil novas empresas até maio. Turismo foi o principal responsável

Entre janeiro e maio de 2018 nasceram 20.942 empresas e outras organizações, mais 12,9% do que no mesmo período de 2017, acentuando-se a dinâmica de nascimentos do ano anterior, revela o mais recente Barómetro da Informa D&B. Apesar deste crescimento ser generalizado a quase todas as atividades, os setores ligados ao turismo reforçam a sua contribuição para as novas empresas, em especial nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal. Estes setores são responsáveis por quase 30% do total dos nascimentos e por quase 2/3 do crescimento total das constituições.

Quanto aos restantes setores, destacam-se os Serviços, com mais 792 nascimentos, numa subida de 3,2%, evidenciando-se a forte contribuição das atividades de animação turística e de agências de viagens; as Atividades Imobiliárias, mais 568 nascimentos, numa progressão de 37,2%, transversal a todas as regiões, em especial nos concelhos de Lisboa, Cascais e Porto; Construção, onde acrescem 408 nascimentos, ou seja, mais 25,4%, com maior destaque nos concelhos de Lisboa e Sintra; Alojamento e restauração, mais 274 nascimentos, tendo crescido 12,2%, com a maior contribuição a ser assumida pelo alojamento mobilado para turistas em Lisboa e Porto, apesar da restauração representar ainda 2/3 do total de nascimentos do setor; e por último, os Transportes, destacando-se mais 271 nascimentos, isto é, mais 56,0%, em particular as atividades de transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, que mais que duplicou nos primeiros 5 meses de 2018, nomeadamente nos concelhos de Lisboa e Almada.

Em sentido contrário, a Agricultura (pecuária, pesca e caça) registou uma descida nas constituições, com menos 370 empresas, ou seja, menos 37,3%, transversal a todas as regiões, mas com especial impacto na região do Alentejo.