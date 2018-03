Narcisismo dos bancos centrais está a criar políticas monetárias tendenciosas?

Os bancos centrais estão a mudar prioridades, que se alargam agora não só a apoiar o crescimento económico (através das taxas de juro), mas também a influenciar os investidores. Mathilde Lemoine, economista-chefe do grupo Edmond de Rothschild, fala de um “efeito de Narciso” entre os banqueiros centrais que ameaça a imparcialidade da política monetária.

“Os banqueiros centrais já não se limitam a apoiar a economia real, ajustando as taxas de juro. Tomaram a tarefa de influenciar o pensamento dos investidores no que diz respeito ao impacto das suas políticas na inflação de médio prazo”, explicou Lemoine, no comentário mensal.

A economista-chefe dá o exemplo de quando, em agosto de 2014, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) estabeleceu uma ligação entre as expetativas de inflação (medida através de swaps indexados à inflação) e a estabilidade dos preços (medida através do índice de preços no consumidor).