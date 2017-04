Não se vendiam tão poucos carros desde 2013

As vendas de automóveis diminuíram de 2,2% em março face ao período homólogo, tendo-se vendido 30 006 carros em março, atingindo valores de maio de 2013.

No último mês foram vendidos 25.974 automóveis ligeiros de passageiros, menos 1,8% do que no mês homólogo do ano anterior. Já a venda de veículos comerciais ligeiros seguiu a tendência e caiu 7,2%, tendo-se vendido 3 544 unidades.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Março de 2017 verificou-se um crescimento de 21,1 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 488 veículos desta categoria.