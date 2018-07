Paga IRS e IVA e não se inscreveu no ViaCTT? As coimas chegam aos 250 euros

O blogue Contas-poupança recebeu dezenas de mensagens de leitores e de espetadores do programa com o mesmo nome (emitido pela SIC), em que milhares de contribuintes que pagam IRC e IVA estão a receber cartas com coimas (que podem ir dos 50 aos 250 euros). Isto porque não se inscreveram no ViaCTT – uma caixa postal eletrónica gratuita, que permite receber notificações eletrónicas das Finanças em formato digital.

O universo de contribuintes atingidos poderá atingir os 100 mil mas este número não foi ainda confirmado. Em todo o caso, a carta não foi enviada para todos os que estão nesta situação. O “sistema” descobriu um incumprimento e a carta seguiu. No entanto, a AT garante que antes desta carta foram enviadas mais duas a avisar para a situação.

Contactado, o ministério das Finanças respondeu que, “até nova ordem, esta coima é mesmo para pagar”. “Está na lei e não há volta a dar. E se não pagarem, a coima pode aumentar”, acrescenta o autor do Contas-poupança.