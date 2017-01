“Não houve uma euforia de crédito na CGD”, garante Santos Ferreira

O gestor que foi presidente da Caixa entre 2005 e 2007 está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à CGD.

Foi convidado por Fernando Teixeira dos Santos no fim de Junho de 2005 para a presidência da CGD. No conselho de administração mantiveram-se seis anteriores administradores, saíram cinco e entraram três: “Eu próprio, Armando Vara e Francisco Bandeira”, a administração passou de 11 para 9.

“Não houve um euforia de crédito na CGD [entre 2005 e 2007]”, disse Santos Ferreira, “as imparidades foram as mesmas que em 2004”.

Carlos Santos Ferreira disse que em 2005 vivia-se um período de “alguma euforia na atividade bancária” e assinala os juros baixos e o fácil acesso a crédito. A situação em 2007 já era diferente.

Lembra ainda que houve uma redução da quota de mercado, com a exceção do segmento de empresas.

O custo de risco de credito e imparidades não superou o dos outros bancos, e mesmo comparando as imparidades com base no ano em que foram originadas, essa conclusão mantém-se. “As imparidades foram as mesmas que em 2004”.

O crédito cresce com mais ênfase em empresas do que na habitação e destaca os lucros e dividendos recorde nos seus anos à frente da CGD.

Já questionado sobre as participações financeiras da Caixa em empresas estratégicas diz que não “correspondem a uma estratégia concertada”, mas sim à necessidade do Estado usar este ativos para aumentar o capital da Caixa, disse.

Entre 2000 e 2015, o acionista recebeu em impostos e dividendos um montante inferior aos aumentos de capital, revela.

A desvalorização da carteira de participações financeiras, onde consta a participação na PT, só ocorreu depois da crise de 2008, explicou.

Em 2007 a carteira de participações financeiras em empresas cotadas valia 2,1 mil milhões de euros (o valor de aquisição tinha sido de 1,7 mil milhões), pelo que havia 400 milhões de euros de mais valias potenciais. Um ano depois, já acrescentadas as participações da EDP e da Brisa, a carteira valia 1,2 mil milhões, explicou o ex-banqueiro. “A crise de 2008 teve um efeito muito significativo nestas participações que perderam o valor de mercado”, disse.

“A crise que se pressentia no último trimestre de 2007 aconteceu mesmo e na Caixa também se fez sentir. O fluxo das imparidades aumentaram”, diz sublinhando que “as imparidades que se verificaram não foram apenas por créditos mas por outros ativos”.

“Nunca falei com o primeiro-ministro antes de ser convidado pelo professor Teixeira dos Santos”, disse ainda Carlos Santos Ferreira quando acusado de ter dado créditos a projectos estruturantes do governo, como às auto-estradas do Douro Litoral.

Foi durante o seu mandato que no banco foi atribuído crédito à Auto-estradas Douro Litoral, Grupo Lena, Grupo Espírito Santo e Pescanova.

Sobre a influência na gestão disse que “não lhe passaria pela cabeça tomar decisões importantes sem falar com o acionista”. E dá exemplos: a iniciativa de comprar a maioria de um banco em Angola ou concorrer à PPP do hospital de Cascais, teriam que ser discutida com o acionista.

Sobre o crédito concedido para ações do BCP, Santos Ferreira disse que tinha a “a profunda convicção de que todos estes financiamentos foram aprovados de acordo com os procedimentos estabelecidos, ou pelo conselho de crédito ou conselho alargado. Não tenho a memória concreta, mas tenho a convicção de que em nenhum destes financiamentos, as garantias eram inferiores aos créditos. E diz que estava assegurado que os mutuários teriam de reforçar garantias se as existentes perdessem valor, como aliás veio a acontecer quando as ações dadas em garantia”.

