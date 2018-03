“Não há similares no mundo”. Rússia ensaiou com êxito míssil indetetável por sistemas de defesa

“A tripulação de um caça Mig-31 efetuou um lançamento de prova de um míssil hipersónico de alta precisão ‘Kinzhal’”, assinalou o Ministério da Defesa, numa nota oficial.

O míssil “Kinzhal” tem um alcance superior a 2.000 quilómetros e uma velocidade dez vezes maior que o som, e atingiu um alvo num polígono militar, acrescentou.

“Não há similares no mundo”, precisou o ministério no comunicado, destacando a trajetória do voo “aerobalístico” do míssil, o que o torna indetetável para os radares inimigos.