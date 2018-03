Não há outro caminho

O mais recente alerta deixado pelo Deutsche Bank quanto a possíveis perdas derivadas da valorização do euro e do aumento dos custos de financiamento numa das suas unidades de negócio, deve servir de sério alerta para o Eurogrupo, BCE e Mecanismos Únicos de Resolução e de Supervisão envolvidos no processo da União Bancária. Este alerta teve como consequência a subida do risco do banco, a queda das acções para níveis preocupantes e o despertar dos investidores para problemas que persistem embora pouco se discutam.

Com efeito, os anos passam e apesar do sistema financeiro realizar sucessivos aumentos de capital, sacrificar os seus accionistas, reduzir custos, optimizar as suas operações e aumentar a sua resiliência, nada parece ser suficiente para estabilizar definitivamente o sector financeiro europeu.

O enquadramento político e a demora em implementar a União Bancária, nomeadamente a criação do Fundo de Garantia de Depósitos Europeu e a dotação dos mecanismos de resgate com recursos efectivos hoje, não ajudam a restabelecer a confiança no sistema financeiro.